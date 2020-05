Jan Ketelaar zit vast in Italië: "Net of leef je in een vreemde droom"

Het is een aparte gewaarwording, zegt Ketelaar. "Het is net of leef je in een heel vreemde droom. In dit dorpje ook, dan zie ik heel veel mensen lopen met mondkapjes voor."

Omzetten in energie

Hoewel hij zijn thuis erg mist, weet hij zich ook wel te vermaken. "Als ik niet aan thuis denk, heb ik de tijd van mijn leven. Ik kan hier alle kanten op en het is niet te geloven hoe mooi het hier is. We hebben een winkeltje in het dorp waar ik boodschappen kan doen."

Het verdriet en de woede probeert hij echter om te zetten in energie. Zo is hij begonnen met houtwerken, in plaats van zijn gewone werk met metaal.