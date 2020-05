Eigenaar touringcarbedrijf: "Pastic schermen in de bus geen optie, kans op faillissement groot"

"Dertien in een bus waar normaal gesproken vijftig in gaan, kan voor ons niet uit." Johan Dalstra is met zijn bedrijf ernstig getroffen door de coronacrisis. Daar komt nog bij dat zeven op de tien reizen van Dalstra Reizen naar het buitenland gaan, met name naar bestemmingen binnen Europa. "We houden het buitenlandse nieuws scherp in de gaten. Nu is al duidelijk dat Duitsland tot 14 juni op slot zit en, naar ik meen, Frankrijk tot 24 juni. Dan is het vakantieseizoen bijna voorbij."

Dalstra hoopt op financiële hulp voor de sector, maar hij verwacht woansdagavond op de persconferentie weinig positief nieuws te zullen horen. Als er geen financiële middelen komen, is de kans groot dat zijn bedrijf bankroet gaat. Hij vindt het lastig in te schatten hoe lang zijn bedrijf het kan volhouden. Plastic schermen tussen de stoelen in de bus zijn ook geen optie. Dat kan niet vanwege de brandveiligheid.