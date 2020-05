GGD Fryslân: geen nieuwe coronasterfgevallen, drie nieuwe besmettingen

Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân is daarover te spreken. "De cijfers zijn mooi stabiel, dat houden we graag zo. Maar nogmaals, de cijfers zeggen niet alles, we testen mensen in de zorg die klachten hebben Als je mensen vraagt of ze iemand kennen in de familie of vriendenkring, kennen ze vaak niemand met het coronavirus. Gelukkig is het hier in het Noorden niet op grote schaal."

Wat gaat Rutte melden?

Net als heel Nederland wacht hij ook met spanning op de persconferentie deze woensdagavond, wat premier Rutte gaat vertellen. Er is hoop op verruiming van de maatregels. "Eerst is er nog overleg met onze voorzitter, meneer Buma, en er is ook nog crisisberaad. We moeten geduld hebben wat eruit komt."

Hij denkt dat het kabinet met een andere boodschap komt. "Van blijf thuis naar ga op pad, maar doe dat conform de hygiënemaatregels, dat we dus op weg gaan naar meer ruimte, maar wel met de anderhalve meter afstand."

Hij waarschuwt wel dat maatregels kunnen worden teruggedraaid als mensen zich er niet aan houden. "Dus spreek elkaar erop aan."