Meer dan 400 acteurs op online auditie voor musical De Tocht

"We hadden wel verwacht dat er veel acteurs enthousiast zouden zijn voor een rol in De Tocht, maar we zijn vooral onder de indruk van het hoge niveau van de inzendingen", zegt regisseur Tjerk Kooistra. Het kippenvel staat bijna altijd op de armen bij het bekijken van de filmpjes. De audities komen uit alle provincies, van regionale helden tot winnaars van internationale Musical Awards. Het is net een snoepwinkel voor ons al creatief team."

Hoofdrollen

Voor de hoofdrollen hebben 110 mensen een video gemaakt waar ze een liedje zingen. Op basis daarvan wordt een selectie gemaakt voor de volgende ronde. De organisatie wil deze ronde wel het liefst fysiek bij elkaar komen.

"Het online auditeren is een uitkomst in deze gekke tijd, maar uiteindelijk wil je de energie ook live voelen. Dus we denken nu al na, hoe we de audities op locatie in juni, op een veilige manier kunnen laten plaatsvinden", zegt creatief producente Madelène van Beuzekom.