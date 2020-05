Topkok Jan Smink komt met primeur: drive-thru foodtruckfestival in Wolvega

"Mensen kunnen van tevoren een ticket bestellen en dan krijgen ze een vast menu met eten drinken," vertelt Jan Smink. "Ze komen aangereden op het parkeerterrein van Van der Valk en rijden bij de foodtrucks langs en dan kan je het meenemen, of ze doen de kofferbak open en dan zetten we het daar in."

Hij kreeg het idee hiervoor toen hij werd gevraagd om met zijn foodtrucks naar Brabant te komen. "Maar daar heb ik geen tijd voor, dan organiseer ik het liever zelf." Hij heeft tien foodtrucks in beheer.

Hij doet het niet alleen om iets te doen te hebben. "Je bent weer even in the picture, maar dit kan natuurlijk niet de omzet van de hele coronaperiode goed maken."

Het is nog een hele organisatie om alles volgens de regels van het RIVM te doen. "Er mogen maximaal vijf auto's per kwartier komen, we werken met tijdslots. We hebben plattegronden gemaakt en tijdens het wachten is er livemuziek, we willen een leuke dag neerzetten. Mensen kunnen ook de auto laten wassen, zo moet je iets bedenken."