Buscollectie heeft nieuw onderkomen in Sonnega, maar de opening moet nog

De collectie heeft niet een fysieke bezoekplek zoals musea dat wel hebben. Maar de bussen worden ingezet bij bijvoorbeeld bruiloften, evenementen en andere activiteiten voor liefhebbers.

Het grootste deel van de bussen stond in Oldeberkoop, maar de stichting moest noodgedwongen op zoek naar een nieuwe plek. En die is gevonden in Sonnega. Op 2 mei zou de opening van het museumpand zijn, maar vanwege het coronavirus is dat niet gelukt. Het museum is van plan om later nog een opening te houden.

Rijdend museum

De Openbaar Vervoer Collectie Nederland is het resultaat van een samenwerking tussen drie museumstichtingen. Stichting Youngtimerbussen, Stichting Autobus Behoud en de Stichting Standaard Streekbus zijn in 2018 bij elkaar gekomen onder deze nieuwe naam.

Die collectie bussen en onderdelen stond de afgelopen jaren op verschillende plekken in het land. Het meeste stond wel in Fryslân, de grootste stallingslocatie was in Oldeberkoop. De verhuurder in Oldeberkoop had echter andere plannen met zijn stalling. Daarom moest OVCN op zoek naar een nieuw onderkomen.

Sonnega

Een van de bestuursleden woont in de Stellingwerven en kreeg via via te horen dat een eigenaar zijn loodsen in Sonnega kwijt wilde. Meteen is er contact gezocht en de eigenaar vond het een mooie nieuwe bestemming voor zijn loodsen. In augustus is OVCN eigenaar geworden van de loodsen met buitenterrein. Daar is plek voor 25 bussen.

De collectie van OVCN bestaat uit ruim 20 bussen. Voor het grootste deel zijn dat de wat jongeren bussen, van na de jaren 50. Het was nog een hele klus om alle bussen in Sonnega te krijgen. Sommige konden er gewoon niet naartoe rijden, maar andere bussen zijn nog niet rijvaardig. Vrijwilligers zijn er weken mee bezig geweest.

De stichting probeert de bussen zoveel mogelijk op de weg te houden. Er worden ook autobussen gerestaureerd. Op het nieuwe onderkomen in Sonngea is daar alle mogelijkheid toe, want daar is een speciale werkplek ingericht waar drie bussen tegelijk kunnen worden opgeknapt.