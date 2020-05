LIVEBLOG: In Fryslân totaal 521 besmettingen en 63 mensen overleden

Afstand houden van kinderen in het kinderdagverblijf is onmogelijk, zegt Nynke Botma van Sinne Kinderopvang. Zij werkt als pedagogisch specialist op de locatie Plataanstraat in Leeuwarden en is druk bezig met de laatste voorbereidingen om volgende week weer open te kunnen.

Het beleid van Sinne Kinderopvang is meer gericht op de ouders. "Het gaat dan voornamelijk over het contact tussen volwassenen. Ouders komen niet meer in het gebouw. Wij spreken met hen af dat ze de kinderen tot aan het hek buiten mogen brengen. De overdracht is dus kort. Digitaal is er overleg, wij kunnen via de telefoon veel overbrengen. Maar op de opvang zelf zo weinig mogelijk contact. Wij vangen de kinderen op en nemen ze mee naar buiten."