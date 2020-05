Coronanieuws 6 mei: In totaal 524 besmettingen, versoepeling van kabinet

Bertha Elzinga van Nij Beets heeft een praktijk in acupunctuur. Ze is vanaf 16 maart al dicht. "Het is niet duidelijk wanneer we weer aan de slag kunnen. Ik wil graag weer aan de slag. Ik heb het mooiste beroep van de wereld."

Ze komt niet in de benoeming voor de regeling van het Rijk voor 4.000 euro, door het aantal voorwaarden. "De gemeentelijke regeling ligt er nog." Ze heeft dus al een tijdje geen inkomsten meer. "Maar mijn man heeft een inkomen en ik mag wel een stukje brood mee-eten."

