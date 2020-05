Camping De Bosrand in Oudemirdum heeft eigen sanitair bij de plaatsen en dat trekt bezoekers

Er zijn ook mensen uit het zuiden gekomen, Brabanders. Anneke van der Veen:"Zij bellen ons en vragen of zij welkom zijn. Dan wil je hen het liefste op een grote plek hebben met eigen sanitair. Zij hebben veel beter door dan wij hoe belangrijk he tis om niet te dicht op elkaar te zitten." Het is niet dat de gezelligheid verdwenen is: "Nee, je ziet op de velden mensen soms in een rondje zitten. Op ruime, dus meer dan anderhalve meter, afstand van elkaar."

Een van de gasten draait de worsten op zijn 'skottelbraai' nog eens om. Hij komt uit Glimmen, bij Alkmaar: "Ik wist niet dat het hier zo mooi kan zijn. Alle heuvels, de bossen en het water. Prachtig, je waant je in het buitenland." Hij is hier met zijn huishouding om de net gekochte caravan te testen: "Dat kan nu mooi even. Als het lukt en kan gaan we dan deze zomer wat verder weg. Zo niet dan zijn er dichtbij mooie alternatieven."

Er zijn plannen om de campinga verder uit te breiden. "We hebben alle vergunningen binnen, mar wachten eerst nog even. Pas na de zomer gaan we los. Eerst zien wat dit brengt" zegt Sjouke van der Veen. Tot dat moment hebben ze genoeg drukte. De studerende kinderen zijn nu tijdelijk ook weer thuis. En dat is wel handig zo zegt Anneke: "Die kunnen dan mooi voor het eten zorgen."