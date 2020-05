Kinderdagverblijf weer open: coronaregels voornamelijk voor de volwassenen

Ondanks de risico's zijn ze er blij mee dat ze weer open mogen. "Wij waren allemaal wel erg blij, want we mogen weer open. Het is ook wel spannend, want het is straks heel anders dan het was. Wij moeten wel andere dingen organiseren. Daar heb je het met elkaar over, hoe dat moet. Wij zien wel dat het belangrijk is dat de kinderen weer naar de opvang kunnen."

Contact met kinderen

Maar afstand houden van de kinderen is niet mogelijk, want kinderen hebben behoefte aan contact. "De jongste kinderen hebben dat zó nodig, daar ontkom je niet aan. De veiligheid staat wel voorop. Maar het belang van het kind komt daar bovenop. Een klein kind moet worden verschoond of een kindje valt moet worden getroost. Doe afstandsregel, die lukt niet bij ons."

Beleid voor volwassenen

Daarom is het beleid van Sinne Kinderopvang meer gericht op de ouders, legt Botma uit. "Het gaat dan voornamelijk over het contact tussen volwassenen. Ouders komen niet meer in het gebouw. Wij spreken met hen af dat ze de kinderen tot aan het hek buiten mogen brengen. De overdracht is dus kort. Digitaal is er overleg, wij kunnen via de telefoon veel overbrengen. Maar op de opvang zelf zo weinig mogelijk contact. Wij vangen de kinderen op en nemen ze mee naar buiten."

En dat zal zeker even gek zijn, geeft Botma aan. "Ik denk dat het voor de ouders ook gek is om de kinderen zo over te dragen. Dat is heel anders dan het was. Het vraagt ook wat van onze medewerkers, die moeten ouders en kinderen ook goed begeleiden. Een klein kindje kun je nog in de buggy of de maxi-cosi zetten. De vader of moeder kan die neerzetten en achteruit lopen, zodat de medewerker het kan overnemen. Maar met grotere kinderen moeten wij kijken wat een goede regeling is."