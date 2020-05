Kappers willen graag weer open, met plexiglas of niet

Aly-Marij heeft de hoop dat ze binnenkort weer van start kan gaan, maar de kapster wil ook niet op de zaken vooruitlopen. "Ik hoop het, maar wij zijn afhankelijk van wat zij zeggen", zegt de kapster over de maatregelen van het kabinet.

Toen Rutte op 21 april al enkele maatregelen versoepelde, was er onder de eigenaars van kapperszaken ook dezelfde hoop om straks weer open te gaan. Dat zij nog steeds dicht moesten blijven, was voor Aly-Marij een teleurstelling.

Hygiëne

Mocht het deze keer wel doorgaan, dan gaat ze haar klanten knippen in de nieuw opgeknapte salon. Met desinfecterende handgel en mondkapjes voor personeel én voor klanten, hoopt Aly-Marij het hygiënisch te houden. "Wij zullen ze sowieso om hebben", zegt ze over de mondkapjes.

Mocht it ditkear wol trochgean, dan sil se har klanten knippe yn de nij opknapte salon. Mei desynfektearjende hângel en mûlkapkes foar personiel én foar klanten, hopet Alie Marij it hygiënysk te hâlden. "Wy sille se sawiesa om hawwe", seit Alie Marij oer de mûlkapkes.

"Wij laten het aan de klanten over of zij dat willen." De stoelen staan minder dan anderhalve meter uit elkaar, maar dat gaat Aly-Marij met plexiglas oplossen. "Alles is helemaal schoongemaakt, dus wij willen wel weer los. Wij willen wel weer knippen."