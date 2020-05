"Jansje en Benjamin zitten nog altijd in mijn gedachten"

Het is een verhaal dat Annie Visser uit Harlingen altijd is bijgebleven. Zij woonde als kind dichtbij de familie Pais: haar familie woonde op de Harlinger Noorderhaven, de huishouding Pais op de Zuiderhaven.

"Het was een fijn gezin", zegt Visser over de familie van Jansje en Benjamin. Op het moment van de foto waren de kinderen 8 en 10 jaar oud. "Het was hetzelfde gezin als dat van ons."

Visser weet zich het grote huis van de familie Pais ook nog altijd goed voor de geest te halen. Zo vertelt zij over hun werkplaats: een prachtige plek voor de kinderen om te spelen. In de oorlogsjaren was de vader van Jansje en Benjamin daar al niet meer aan het werk: dat werd door de bezetters verboden.