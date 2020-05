Ingekorte BinckBank Tour start dit jaar niet in Dokkum

Door niet in Dokkum van start te gaan, kan de karavaan makkelijker richting zuid-Nederland en België afzakken, meldt de organisatie. De start zal in 2021 wel in Dokkum zijn.

Oorspronkelijk zou de BinckBank Tour extra gewicht geven aan de Admiraliteitsdagen, die aan de tiende editie toe was. Toen die niet doorgingen in verband met het coronavirus, was ook de organisatie van de BinckBank Tour niet zeker.

Wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân vindt het jammer dat de start dit jaar niet in Fryslân is, maar is tegelijk ook blij met de belofte dat dat volgend jaar wel zo zal zijn.