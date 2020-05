Een dubbel gevoel op Bevrijdingsdag: "Hier moeten we elk jaar weer doorheen"

Een dag na de executie krijgt de 6-jarige Annie te horen dat haar vader er niet meer is. Ze is enig kind en ze moet het alleen verwerken. De bevrijding vna Leeuwarden is op 15 april 1945. "Dan is er geen feest in huis en je naaste omgeving. De dagen erna heeft mijn grootvader het lichaam van zijn zoon moeten identificeren. En hele dagen erna is mijn vader begraven in Huizum."