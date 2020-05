Corné van de Erve: "De horeca kon binnen 20 minuten sluiten. Leuke uitdaging om binnen 20 minuten weer te openen"

Popelende horeca-ondernemers

Corné van de Erve, voorzitter van de Friese afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, vertelt dat hij al de hele dag telefoontjes krijgt van enthousiaste horeca-ondernemers in de provincie. Deze ondernemers zijn er al van overtuigd dat terrassen en strandtenten weer open zullen gaan. "En dan moet ik dat wel een beetje temperen, want het zijn natuurlijk nog geruchten, want we weten nog helemaal niets. Maar het is wel een fantastisch begin om de horeca weer open te krijgen. Je ziet ook dat gasten al bellen met de vraag of ze al weer kunnen reserveren."