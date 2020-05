Houtrot in Rijksmonumentaal huis De Spitkeet

In een van de huisjes van openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema is houtrot aangetroffen. Het gaat om het SWA-huis uit 1912, het enige Rijksmonument van De Spitkeet. De houtrot kaam deze winter aan het licht bij een inspectie van de Monumentenwacht en bevindt zich in de dragen constructie van het gebouw. Het kost tienduizenden euro's om de houtrot te bestrijden.