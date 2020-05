Ingewikkelde puzzel voor lesgeven aan kleuters

De stoeltjes staan nog allemaal opgestapeld in het midden van de klas. Op de Plantaanschool in Leeuwarden hebben ze de afgelopen weken gebruikt om eens goed op te ruimen. Juf Gerrie Dijkstra pakt de stoeltjes een voor een op en zet ze alvast klaar in de kring. Al is die kring wel wat kleiner dan anders. "Er zitten 27 kinderen in de klas, maar we hebben ervoor gekozen om ze in twee groepen op te splitsen. Dus dertien in de ene groep en veertien in de andere."

Geen knuffeltjes

Het is een van de dingen die Dijkstra in overleg met de collega's heeft besloten om aar zoveel mogelijk de richtlijnen te kunnen volgen. Maar dat is bij kleuters wel ingewikkeld. "We moeten afstand houden, maar kinderen van vier of vijf vinden dat natuurlijk niet allemaal even gemakkelijk. Die willen zo nu en dan even knuffelen, maar dat gaat natuurlijk niet. Dat moeten de ouders vooraf goed bespreken met hun kinderen."

Het opsplitsen van de groepen moet het gemakkelijker maken. Maar er zijn meer maatregelen. Zo moet eigenlijk al het speelgoed iedere keer worden schoongemaakt als een ander groepje kinderen er mee bezig gaat. Dijkstra twijfelt nog of ze alles wel laat staan. "De Duplo gaat mogelijk maar even aan de kant, want om nu al die blokjes iedere keer schoon te poetsen. Maar ja, het is wel een van de favorieten van de kinderen, dus dit wordt wel lastig."