Drachtster bedrijf geeft hulpstukjes voor mondkapjes weg aan ziekenhuizen

Het eerste prototype werd ongeveer 2,5 week geleden gemaakt. Nu stromen er dagelijks duizenden hulpstukjes uit de machine. Een gouden handel zou je zeggen, vooral in deze tijd. Maar het bedrijf is van plan de eerste paar duizend gratis weg te geven.

"De eerste vijfhonderd zijn al naar een landelijk punt verstuurd, om vervolgens onder ziekenhuizen verspreid te worden. De komende paar duizend gaan naar de ziekenhuizen hier in het Noorden. Zo willen wij ook meehelpen in deze crisis", vertelt mede-eigenaar Marc van der Molen van Elzinga & Van der Krieke. "Het is al zwaar genoeg voor de mensen in de zorg. We willen graag ons steentje bijdragen."