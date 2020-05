Jorrit Volkers: "Volgend jaar een 75+ editie van het Bevrijdingsfestival"

"Wij vonden het natuurlijk hartstikke jammer dat deze editie van 75 jaar bevrijding niet doorgaat zoals gepland", vertelt Jorrit Volkers van de stichting Bevrijdingsfestival Fryslân. "Er zouden zes Canadese veteranen naar Fryslân komen, er zou zelfs een speciale show worden gegeven door de Luchtmacht en dat gaat nu allemaal niet door. Wat wij wel zien is dat heel veel mensen gisteren en vandaag de vlag uit hebben en dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien dat het nog altijd erg leeft."

Bevrijdingsvuur

Het bevrijdingsvuur wordt wel net als ander jaren aangestoken. "Ronald Noters brengt het vuur naar Leeuwarden. Hij had een Joodse opa die is omgebracht in Auschwitz en zijn moeder zat in Fryslân ondergedoken. Een kleine delegatie met onder andere Commissaris van de Koning Arno Brok, zal bij het Gerechtsgebouw het vuur ontsteken. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden houdt een kleine toespraak en Elske Dewall gaat zingen."

75+ Bevrijdingsfestival

"Wij hebben besloten dat alles wat we dit jaar van plan waren te organiseren volgend jaar te houden. Zo willen we toch stilstaan bij 75 jaar bevrijding." Door het annuleren van de activiteiten dit jaar heeft de organisatie wel een financiële strop. "Wij hebben natuurlijk wel uitgaven, maar geen inkomsten. Toch hebben wij wel het vertrouwen dat we er met onze sponsors wel zullen uitkomen."