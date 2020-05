Tweedaagse brainstorm over de toekomst na de coronacrisis

Het congres dat online plaatsvindt wil werken aan een beeld van de toekomst na de coronacrisis. Iedereen is welkom om mee te denken. Van ondernemers, burgers, wetenschappers, studenten tot beleidsmakers uit de drie noordelijke provincies. Inmiddels hebben 70 mensen zich al opgegeven. Er is plek voor zo'n 140 deelnemers.

Vonkjes verspreiden

"Wij willen vonkjes verspreiden in de wereld", vertelt Wini Weidenaar van de organisatie. "We willen zaken aansteken." Het doel van Vonketon is om nieuwe uitdagingen en innovaties die in de crisis zijn ontstaan en nog altijd ontstaan te plaatsen in een toekomstperspectief. "Hoe kunnen mensen helpen om de economie en de maatschappij te herstellen, zodat de regio zo eerlijk, duurzaam en circulair mogelijk wordt?"

"Los van alle ellende in deze coronacrisis, brengt het ook heel wat teweeg. Wat kunnen we nu eigenlijk van deze crisis leren? We zien dat sommige zaken anders kunnen. Eten kopen uit de buurt is blijkbaar helemaal niet zo ingewikkeld. Lokaal eten is een heel actueel thema geworden. En hoe houd je dat nu bijvoorbeeld vast en hoe kun je dat beter faciliteren?"

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In totaal gaan 17 teams bouwen aan een nieuw verhaal over de toekomst van het noorden. Die teams werken aan 17 doelen. Dit zijn duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Hierbij valt te denken aan vraagstukken als: gaan we minder reizen voor ons werk, omdat online-contact een goed alternatief is? Wonen mensen uit de Randstad straks in het noorden omdat ze er achter komen dat ze ook online kunnen werken of is online lesgeven deels de oplossing voor de kleine scholen op het platteland?

De uitkomsten van de Vonketon brainstorm worden maandagavond 18 mei gepresenteerd via een livestream. "Wat wij natuurlijk hopen is dat wij die zaken daarna ook kunnen realiseren. Wij zijn geen politieke instelling, dus wij kunnen langer dan vier jaar vooruitkijken."