"Bijzonder dat een vorst in het openbaar wat zegt over zijn voorgangers"

"Ik vond het een heel persoonlijke toespraak. Hij had het over zijn eigen gevoel, en zijn eigen vragen, en dat maakte hij collectief door te zeggen dat we ons bezig moeten houden met bepaalde vragen. Dat vond ik heel knap."

Opvallend was dat de koning iets zei over zijn overgrootmoeder, koningin Wilhelmina. En dat was niet allemaal positief. "Dat was heel opmerkelijk. Kritiek is misschien niet het goede woord, maar hij zei dat het destijds misschien anders had gemoeten, dat het beter kon. Historici hebben wel de discussie of Wilhelmina wel genoeg wist over de vervolging van Joden, maar ook na de oorlog heeft ze er nooit over gepraat. Willem-Alexander is zelf ook historicus, en nu hij er wat van zei vind ik dat echt opmerkelijk."

De koning haalde volgens Bilker het voorbeeld van zijn overgrootmoeder aan om de vraag te stellen, wat wij tegenwoordig doen als we als mensen worden geconfronteerd met onrecht. "Dat vind ik zelf ook. We herdenken een heleboel, maar elk jaar hoor je dan verhalen over onderduikers en verzetshelden. Maar ook deze kant mag naar voren komen. De koning had het zelf over 'wegkijken'. Daar deed hij een waarschuwing voor, doe dat niet."

Aan het einde van zijn toespraak had Willem-Alexander het over de waarde van de democratie. "We moeten ook nu niet aan de kant gaan staan. Ook nu gebeuren er rare dingen die de democratie bedreigen. En daarmee gaat hij verder dan zijn voorgangers. Naast de persoonlijke elementen maakte hij ook dit weer collectief. En dat vond ik heel sterk van onze koning."