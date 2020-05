Ophef over wettelijke kosten bij overname dossiers bewindvoering

De rechter oordeelde eerder dat er in meerdere dossiers van die gezinnen onterecht vergoedingen bij bewindvoerder Elcx zijn geïncasseerd. Intussen is er een ander bedrijf dat de dossiers heeft overgenomen, namelijk Confidio uit Drachten.

"Dat is schandalig"

De FNP schrijft naar het college dat daarbij kosten gemaakt zijn, die nu op de gezinnen die in de schuldsanering zitten worden verhaald. "Dat is schandalig", zegt FNP-raadslid Alette de Jong. "Mensen die in het traject schuldhulpverlening zitten, moet je niet met meer kosten opzadelen."

"De dossiers zijn overgenomen zonder dat die gezinnen dat wisten. Dat steekt ons een beetje", zegt Ate Eijer, fractievoorzitter van de FNP. "Mensen krijgen tegenwoordig een overzicht van de bewindvoerder, maar kijken niet naar de afschriften. Je moet dus vertrouwen op mensen die je niet kent en hopen dat zij goed met je geld omgaan", vindt Eijer.

Voor honderden euro's benadeeld

De Leeuwarder Courant berichtte eerder al over de overname. De krant meldde toen dat de tientallen cliënten van Elcx voor honderden euro's zijn benadeeld door de overname door Confidio en dat de gemeente voor die kosten zou opdraaien. Per dossier zou het om een bedrag tussen de 550 en 560 euro gaan. "Dat wordt eerst bij de cliënt in rekening gebracht en als die dat niet kan betalen, komt het bij de gemeente op het bord", zegt Eijer.

Confidio heeft een advocaat in de arm genomen, die de woordvoering voorhet bedrijf doet. "Het is jammer dat juist Confidio nu in een kwaad daglicht wordt gezet, terwijl dat afleidt van het feit dat Elcx volgens de rechter het werk als bewindvoerder niet goed gedaan heeft", zegt woordvoerder Edwin Groot. Het gaat volgens de advocaat om wettelijke kosten, die ontstaan als er een dossier wordt aangemaakt. "Die kosten zijn daar nu eenmaal aan verbonden."

Volgens de advocaat mag een bewindvoerder zoals Confidio de kosten dan dus gewoon in rekening brengen. "Een kantonrechter heeft eerder al een uitspraak gedaan dat een bewindvoerder die kosten mag verhalen. Confidio neemt het werk over van een ander, de kosten die daarbij horen mogen zijn dan niet voor Confidio", zegt Groot.