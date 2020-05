LIVEBLOG: Bilker onder indruk van koning; Online brainstormen over toekomst na de coronacrisis

"Laten we hopen dat we hier in 2021 weer met zijn allen kunnen staan." Dat zei burgemeester Sybrand Buma na afloop van de 4 mei herdenking gisteravond in Leeuwarden. Het was vooral de bijzondere stilte in de tuin die hem aansprak. De Prinsentuin was afgesloten voor publiek en het programma was alleen op tv te volgen. Toen het park na de herdenking weer werd opengesteld, kwamen er toch nog wat inwoners van Leeuwarden met bloemen naar het monument.