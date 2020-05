Coronanieuws van dinsdag 5 mei: Corona vastgesteld in het azc van Sneek

In het asielzoekerscentrum in Sneek is bij een bewoner het coronavirus vastgesteld. Dat meldt een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Of het om een man of vrouw gaat, is niet bekend.

De persoon is in het azc zelf in quarantaine geplaatst. Volgens de woordvoerder wordt woensdag bekend of er verdere maatregelen nodig zijn. In het azc in Sneek woont een kleine 600 mensen.