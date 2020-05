Prestigieuze Pulitzerprijs voor oud-Leeuwarder Christiaan Triebert

De Pulitzerprijzen zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor de journalistiek. Ze zijn een idee van de Amerikaanse krantenuitgever Josep Pulitzer en worden sinds 1917 uitgereikt op het gebied van nieuws, kunst en letteren. De prijs wordt toegekend door de School of Journalism van de Columbia-universiteit in New York.

Triebert schreef met zijn team over hoe Rusland tweespalt creëert in Europa, Afrika en Syrië en in dat laatste land burgers en vier ziekenhuizen bombardeerde.

Bellingcat

De oud-Leeuwarder was eerder onderdeel van het internationale onderzoekscollectief Bellingcat, dat openbare bronnen op internet gebruikt om te achterhalen of berichten in traditionele media en op sociale media wel waar zijn. Op dit moment is hij ook columnist bij de Leeuwarder Courant.

Terug in Leeuwarden

Triebert woont eigenlijk in New York, maar is nu weer terug in Fryslân. Hij was in Leeuwarden op familiebezoek, toen president Trump een inreisverbod instelde voor mensen vanuit de Europese Unie. Daarom werkt hij nu op de zolderkamer van het huis van zijn moeder. Al zijn collega's van The New York Times werkten al vanuit huis.