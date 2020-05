Bijzondere Dodenherdenking in Harich: in eigen voortuin meeluisteren via speakers

"We zouden in samenwerking met het Historisch Werkverband op 18 april iets organiseren rondom de bevrijding van Harich. Door de coronamaatregelen ging dat niet door", vertelt Nelleke Terluin van het plaatselijk belang. "Dus toen hebben we bedacht om iets anders te gaan doen. Van het een kwam het ander en toen kwam er steeds meer bij!"

De herdenking was ook via een livestream op YouTube en via de lokale Radio Spannenburg te volgen.

"Het is mooi dat we dit met allemaal mensen uit het dorp doen. De trompet en saxofoon worden door mijn kinderen bespeeld, het geluid wordt door mijn man geregeld. Het is allemaal door plaatselijk belang opgezet. Prachtig dat het zo geslaagd is!"