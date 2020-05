Gedeputeerde Staten vraagt provincie om uitstel voor advies over windpark

Op de Noordzee komt een groot windpark, waar veel energie opgewekt moet worden. Die energie moet naar de vaste wal. Dat kan naar drie plekken: Burgum in Fryslân of Vierverlaten of Eemshaven in Groningen. Het Rijk bepaalt de plek, maar de provincie is om advies gevraagd. Dat advies moet in september klaar zijn, maar dat is te snel volgens de provincie.

Met inwoners in gesprek

De provincie heeft meer tijd nodig om met de inwoners in gesprek te gaan, laat Poepjes weten. "De provincie kan zich voorstellen dat er nogal wat zorgen zijn over het landschap en de volksgezondheid. Dat soort zaken moeten wij in alle rust bekijken. Als je in september een regioadvies wilt hebben, dan is dat wat te kort door de bocht en we zouden daar graag meer tijd voor willen hebben."