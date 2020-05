VIDEO: Zo zag Dodenherdenking erin Fryslân uit in coronatijd

In heel Fryslân werd maandagavond bij Dodenherdenking stilgestaan. Dit jaar zag de herdenking er - door de maatregelen rondom het coronavirus - echter anders uit dan dat we gewend zijn. Op verschillende plaatsen in Fryslân werden in besloten kring toespraken gehouden, kransen gelegd en twee minuten stilte gehouden.

Bekijk hieronder hoe Fryslân dit jaar bij Dodenherdenking stilstond: