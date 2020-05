UPDATE: Afsluitdijk richting Fryslân weer open na spoedreparatie aan het asfalt

De Afsluitdijk is weer open voor alle verkeer. Maandagavond en -nacht ging de weg in de richting van Fryslân dicht vanwege een spoedreparatie aan het asfalt. Er zaten scheurtjes in het asfalt. Volgens Rijkswaterstaat komt dat doordat het verkeer sinds 15 maart in beide richtingen tussen het Monument en Breezanddijk over de zuidelijke rijbaan rijdt.