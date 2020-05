Jansen ziet komst Huntelaar wel zitten: "Een prachtige naam voor Heerenveen"

Jansen was lang assistent-trainer, maar stond dit seizoen voor het eerst op eigen voeten. Hoe kijkt hij terug op zijn eerste seizoen als trainer van SC Heerenveen? "Het eerste halfjaar was ik zeker tevreden over hoe we verdedigd hebben met elkaar. In de tweede seizoenshelft zijn we in balbezit beter, maar hebben we iets te veel goals tegen gekregen."

"Veel geleerd"

De oud-voetballer van SC Heerenveen, die één wedstrijd in blauw-wit heeft gespeeld, heeft zich als trainer ook erg ontwikkeld. "In het leiding geven aan het elftal en aan de staf, heb ik wel een heel bijzonder jaar meegemaakt. Daar heb ik wel heel veel in geleerd."

De Feansters beëindigen het seizoen als nummer tien van de eredivisie. Is dat teleurstellend? "Nee, dat niet. Maar ik vind wel dat er meer in had gezeten. We willen een rustig jaar hebben met elkaar, daarin zijn we geslaagd. We willen het thuispubliek vermaken, daarin zijn we geslaagd. We hadden in het linkerrijtje moeten staan. Daar hadden we nog wat wedstrijdjes voor gehad en we waren heel sterk in de eindsprint geweest", lacht Jansen.