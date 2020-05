UMCG-specialist infectieziektes: "Geduld bewaren voor vaccin is lastig, maar het moet"

Onderzoek moet uitwijzen welke eventuele vaccins helpen tegen het virus. Er is een voordeel: in allerlei landen wordt gewerkt aan tientallen verschillende mogelijke middelen. "Er zijn allemaal vaccins in ontwikkeling, waarvan allemaal wordt bekeken of ze werken en of ze veilig zijn. En omdat er zoveel kandidaat-vaccins zijn, is de kans ook groter dat er middelen bij zijn die werken."

Van alle kanten tegelijk

Maar tot het zover is, moeten we geduld hebben. "En het blijft belangrijk om na te denken over de behandelingen die we met pillen kunnen doen", zegt Stienstra. "Daarmee kun je de ziekte beter behandelen of zelfs voorkomen dat mensen het overdragen. Je moet er van alle kanten tegelijk aan werken. Geduld bewaren is lastig, helemaal met zo'n pandemie, maar het moet wel. We willen ook geen patiënten met verkeerde middelen behandelen."