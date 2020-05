Drukte bij Dokkumer Vlaggen Centrale: "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt"

Volgens Hageman speelt ook mee dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd. En veel mensen zitten thuis, waardoor ze makkelijker een bestelling kunnen doen.

"We hebben wel vaker piekpunten gezien", zegt Hageman. "Bijvoorbeeld met grote voetbaltoernooien. Maar dat staat in de schaduw van wat we nu zien. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

Het personeel van de vlaggencentrale maakt overuren en ook familie van werknemers, onder wie tien jongeren, moet bijspringen om de drukte aan te kunnen.