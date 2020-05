Ziekenhuis Tjongerschans herstart reguliere zorg mondjesmaat

Bovendien wil Tjongerschans capaciteit beschikbaar houden voor mogelijke nieuwe coronapatiënten. Als het aantal coronagevallen toeneemt, dan kan Tjongerschans de capaciteit weer uitbreiden.

Medisch specialisten beoordelen welke patiënten geholpen moeten worden. Daarnaast heeft het ziekenhuis ruimte voor behandelingen of onderzoeken die niet te lang duren en geen of nauwelijks invloed hebben op de verpleegafdelingen of de intensive care. Huisartsen kunnen, net als anders, nieuwe patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Telefonisch of met video

Tjongerschans neemt zelf contact op met patiënten die op de wachtlijst staan. Waar mogelijk ziet het ziekenhuis de patiënten met een telefonisch of videoconsult.

Een deel van de zorg, zoals oncologische behandelingen, verloskundige zorg en andere noodzakelijke zorg die niet kan wachten, ging al gewoon door.