Nij Talint-orkesten krijgen online muziekles

De Nij Talint-orkesten in Fryslân zijn bedoeld voor mensen die nog nooit eerder een instrument aangeraakt hebben. Dat zijn met name volwassenen, maar er zitten ook kinderen bij de orkesten. Ze krijgen 10 weken lang met hun allen muziekles van dirigent Guus Pieksma. Pieksma wil zo mensen zonder muzikale ervaring leren een instrument te bespelen. En met succes: er zijn nu veertien Nij Talint-orkesten in Fryslân, en er komen nog steeds meer bij.

Top en Twel

Een van de Nij Talint-orkesten is Top en Twel. Ze hadden nog maar vijf repetities gehad toen de coronacrisis roet in het eten gooide. De muzikanten zitten nu thuis en kunnen niet meer met elkaar muziekmaken. Jammer, helemaal omdat ze vaak nog maar een paar weken aan het spelen zijn.

Anneke Piersma (72) is een van de muzikanten bij het Nij Talint-orkest van Top en Twel. Toen ze met pensioen ging en na twintig jaar kankervrij zijn opnieuw kanker kreeg, dacht ze: nu wil ik saxofoon leren spelen. "Muziek is mijn leven en ik vind in een orkest spelen een van de mooiste dingen, dus toen dit voorbij kwam, heb ik meteen aan de bel getrokken.", zegt Piersma.

Even alle ellende vergeten

Ze vindt het wel lastig nu er geen repetities meer zijn. "Je moet discipline hebben, want je moet verder. Als Guus straks weer met ons verder gaat wil ik toch wel een beetje verder zijn." Het mooie aan muziekmaken vindt Piersma dat ze even alle ellende vergeet. "Als je muziekmaakt, kin ik niet meer aan akelige en beroerde dingen denken. En als we dan met ons allen spelen, dat is zo goed voor het hart. Daar wordt ik altijd door aangedaan."