HEA! gaat weer de provincie in voor nieuwe verhalen

"Het kriebelt al de hele tijd", zegt Timo Brinkman van Hea! "Er zijn overal mooie verhalen, maar vanwege de veiligheid konden we die verhalen de afgelopen periode niet vastleggen."

Maar nu kan Brinkman weer los. "Het is heel erg zoeken om te kijken hoe je die afstand goed bewaart. We hebben grote hengels met microfoons eraan. Dus op die manier afstand houden en alert blijven, dan komen we heel ver."

Voorlopig buiten

De ploeg zoekt de verhalen voorlopig buiten. "We gaan niet specifiek naar mensen toe", vertelt Brinkman. "We gaan met de camera de provincie in en daar zoeken we mooie verhalen. Niet bij mensen binnen in huis, want dan is het veel lastiger om die anderhalve meter afstand te bewaren."