Regels in Italië versoepeld: "Direct een stuk verder gelopen met de hond"

Sinds eind maart was Italië op slot en konden mensen niet zomaar de straat op. Bij Brinkman thuis ging het naar omstandigheden goed. "Je hebt wel eens een mindere dag. Maar je ontdekt nieuwe dingen waar je tijd voor hebt. Ik had al jaren geen tijd genomen om een boek te lezen, nu wel. Dus ondanks dat we veel dingen niet mochten, was het goed vol te houden. Misschien heb ik ook geluk dat ik in een huis woon met mensen die rustig zijn."

Onduidelijke informatie

De inwoners van Italië krijgen dus weer wat vrijheid, maar het is niet helemaal duidelijk wat wel mag en wat niet. "Er mogen nu bepaalde dingen, waarvan ik het waarschijnlijk niet weet. En van andere dingen denk ik dat ze mogen, maar dat mag dan juist niet. De informatie is heel verwarrend. En de vooruitzichten zijn ook niet goed voor de toeristische plaats waar ik woon, dus daar maak ik me nog wel zorgen over."