Cambuur start met trainen: "Het is heerlijk om weer op het veld te staan"

Er werd in vier groepjes getraind met maximaal zes spelers om de coronamaatregelen in acht te nemen. "Dat is even wennen", vindt trainer Henk de Jong. Ook schouderklopjes zijn niet toegestaan. "Ik ben blij met mijn jongens, maar ik mag even niet aan mensen komen."

Rechtszaak

Naast voetbal ging het vooral over de rechtszaak aanstaande vrijdag om promotie naar de eredivisie. Trainer Henk de Jong had het er maar druk mee afgelopen week. "Ik had de hele wereld wel over gekund. Het is echt een 'boppeslachje' geweest. Er worden nog steeds columns over geschreven. Maar ik blijf nu rustig en zeg niets meer. Het gaat er nu om dat verstandige mensen een besluit nemen."

De Jong is vrijdag niet bij de rechtszaak, laat hij weten. "Ik hoop nog steeds dat er geen rechtszaak komt. Dat zou het allermooiste zijn. Dat scheelt ons allemaal een hoop ellende."