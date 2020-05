Leeuwarder binnenstad maakt zich klaar voor anderhalvemetermaatschappij

Volgens Faber is het geen probleem om je aan de maatregelen van het RIVM te houden in de Leeuwarder binnenstad. "Met het aantal bezoekers dat we op dit moment hebben, kan je je makkelijk aan de protocollen houden. Als ik naar mijn eigen winkel kijk; we hebben 1200 vierkante meter en we laten 40 mensen toe. Dus die 1,5 meter is gewoon gegarandeerd. We zijn van mening dat het heel goed gaat in de Leeuwarder binnenstad en dat alle ondernemers er goed mee omgaan."

De Leeuwarder ondernemers zijn aan het adverteren om mensen te laten weten dat de winkels gewoon open zijn. "Er gaan heel veel geruchten de laatste weken dat de winkels dicht zijn. Er zijn een aantal winkels open gebleven en er zijn ook veel winkels dicht geweest, maar langzaamaan gaan alle winkels weer open."

"Kom alleen als je wat nodig hebt"

Het is volgens Faber dan ook veilig om naar de stad te gaan. "Zolang we volgens de richtlijnen werken en mensen daar hun eigen verantwoording in nemen, gaat dat helemaal goed." Er moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met de maatregelen van het RIVM. "Als je nou verkouden of koortsig bent, moet je niet naar de stad komen. En als je komt, kom dan alleen als je wat nodig hebt. Dan kan iedereen gewoon weer naar de stad komen."