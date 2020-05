GGD: geen nieuwe besmettingen en geen nieuwe sterfgevallen gemeld

Daarmee blijft het aantal Friezen dat is overleden aan het virus op 63. In Fryslân hebben 518 mensen positief getest op het virus. De cijfers zeggen niets over het totale aantal besmettingen of over het aantal mensen dat is overleden aan het virus, omdat lang niet iedereen kan worden getest.

Wel veel getest

Toch is Wim Kleinhuis, directeur van de Veiligheidsregio Fryslân, tevreden. "Dit is positief. Het blijft natuurlijk triest hoeveel mensen er zijn overleden aan het virus, maar de ontwikkeling is positief. We moeten een slag om de arm houden, want soms komen de cijfers wat later. Maar we zien al langer dat het aantal positieve tests laag blijft, terwijl we wel veel testen, vooral in de zorg."

De eerste keer dat een coronabesmetting bij een Fries werd vastgesteld, was op 10 maart. Een echtpaar uit Gorredijk werd positief getest. Daarna werd er iedere dag minstens een nieuwe besmetting gemeld.