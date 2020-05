Iedereen kan meepraten over de energietransitie: "Het is een opgave van alle Friezen"

De RES is de Friese uitwerking van het Nationaal Klimaatakkoord, dat gemaakt is door de provincie, de gemeenten, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander. Voor de uitvoering willen de Friese overheden graag weten wat de inwoners van Fryslân ervan vinden. "We willen graag met mensen in gesprek gaan het komende jaar over hoe moet die energie voorziening in Fryslân er in de toekomst uit gaan zien?", zegt Leeuwarder wethouder Bert Wassink. "En dan wil je weten hoe mensen daar over mee willen praten en beslissen."

"Opgave van alle Friezen"

Volgens Wassink is het belangrijk dat Friezen hun mening geven over het onderwerp. "Wat we in Fryslân aan opgave hebben, is iets van alle gemeenten en alle Friezen. Dat betekent dat alle 18 gemeenten op hun eigen manier met hun eigen inwoners in conclaaf moeten gaan."

