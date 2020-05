Vaarroute 'Far dy frij' vertelt oorlogsverhalen op het water

Op de route horen mensen onder meer de verhalen over onderduikers in het gebied, de ontsporing van een Duitse trein en de brandstichting van een boerderij. De vaarroute is ontwikkeld naar aanleiding van het boekje 'Jou it Troch', met verhalen over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd in Oudega. Het verhalenboekje met verwijzingen naar de interactieve route is te koop in de dorpen.