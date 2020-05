LIVEBLOG: Geen nieuwe besmettingen en geen nieuwe sterfgevallen

Prúste, snotterje en jokjende eagen: in soad minsken hawwe lêst fan hooikoorts. Mar yn dizze tiid fan corona binne in soad minsken benaud dat it om it firus giet. Hoe sjochst it ferskil? It RIVM set de ferskillen op in rychje yn dit filmke.

Niesen, snotteren en jeukende ogen: veel mensen hebben last van hooikoorts. Maar in deze tijd van corona zijn veel mensen bang dat het om het virus gaat. Hoe zie je het verschil? HEt RIVM zet de verschillen op een rij in dit filmpje.