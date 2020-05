LIVEBLOG: Dodenherdenking is anders dan anders, en de vlag hangt de hele dag halfstok

Op tv is vanavond om half acht een extra live-uitzending te zien, met de dodenherdenking in de Leeuwarder Prinsentuin. Burgemeester Sybrand Buma legt met Commissaris van de Koning Arno Brok een krans bij het verzetsmuseum en de commissaris zal ook een toespraak houden. Na de twee minuten stilte en het spelen van het Wilhelmus door Iris Kroes, schakelen we rechtstreeks over na de toespraak van Koning Willem-Alexander.

De uitzending is ook online te volgen, op de website en in de app van Omrop Fryslân. Het is beslist niet de bedoeling dat mensen naar de Prinsentuin komen voor de herdenking.