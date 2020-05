Dodenherdenking in Wolvega wordt opgenomen voor mensen thuis

Burgemeester André van de Nadort legt uit hoe de dodenherdenking er dit jaar uit zal zien in de gemeente Weststellingwerf. "We willen bij ieder monument een krans leggen, maar dan zonder publiek. We willen geen zaken organiseren waar mensen naar toekomen, maar we willen wel stilstaan bij de mensen die tijdens de oorlog voor ons gevallen zijn. Vandaar dat we er voor hebben gekozen om de dodenherdenking in Wolvega te filmen, zodat mensen deze bijeenkomst na afloop thuis kunnen bekijken. Zo hebben we een oplossing proberen te vinden."

In beperkte groepjes worden op vier verschillende plekken in de gemeente kransen gelegd. "Daarbij zijn we met heel kleine groepen", zegt de burgemeester nadrukkelijk. "In Wolvega gaat het om iemand van het 4 en 5 mei comité, de burgemeester, iemand van de India veteranen en een trompettist voor de last post."

Van de Nadort vindt het jammer dat de herdenking dit jaar aangepast moet worden. "Dit is een heel bijzonder jaar. Dan verwacht je tijdens zo'n kroonjaar veel belangstelling voor de dodenherdenking. Vandaar dat we voor deze oplossing hebben gekozen. We willen het respect tonen naar mensen die gevallen zijn. Dat is in deze tijd net zo belangrijk als anders."

De herdenking in Wolvega wordt niet live uitgezonden, maar is na afloop te vinden op de website van de gemeente Weststellingwerf.