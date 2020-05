Wat gebeurt er met de kwalificatie voor het FK en NK fierljeppen?

Bart Helmholt wil zich vier jaar na zijn fierljep-afscheid nog een keer plaatsen voor het NK fierljeppen in Burgum. Hij vroeg zijn voormalig coach Arend-Tjeert Hofstee en voormalig conditietrainer Geert Hommes of ze dat traject samen met hem wilden starten. Voorwaarde was wel dat Helmholt het niveau nog kon behalen om de concurrentie aan te gaan met de huidige toppers. Dat werd zaterdag getest tijdens een training op de schansen in Burgum. En het resultaat stemde het trio tevreden.

Reactie Bart Helmholt na de test-training: