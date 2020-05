Noodkreet ondernemer Moniek Miedema: "De gemeente Leeuwarden geeft geen sjoege"

Miedema zag haar omzet door het coronavirus plotseling wegvallen. Ze heeft meteen steun aangevraagd bij de gemeente Leeuwarden, maar heeft nog altijd niets gehoord. "Ik hoor helemaal niets. Niets. Ik heb er achteraan gebeld en mails gestuurd. Wat blijkt: Leeuwarden schijnt drie weken achterstand te hebben. Waar andere gemeentes het wel op orde hebben, lopen ze hier drie weken achter. Ik wil niet zeggen dat ze niets doen, maar ik hoor maar niets. Stuur me dan een mail met daarin uitleg waarom het langer duurt."

Knokken voor je bedrijf

Miedema was volgens eigen zeggen een van de eerste ondernemers die zich aanmeldde voor financiële steun. "Het is knokken om je bedrijf overeind te houden. Dit is voor mij de moeilijkste tijd. We hebben net ingekocht voor de zomer, de nieuwe collectie. Mijn geld zit vast, maar mijn personeel moet betaald krijgen en de huur gaat door. Dan wil je wel wat van de gemeente horen."

Buma blijft stil

De onderneemster heeft grote zorgen over hoe het met haar kledingzaken komt. Ook als ze wel financiële steun krijgt. "Wopke Hoekstra heeft gezegd: we hebben diepe zakken, we gaan jullie allemaal helpen. Maar met die 4000 euro die we kunnen krijgen, kan ik niet eens mijn stroom en licht betalen. En we hebben ook nog steeds niets van Buma gehoord. Leeuwarden is een stad waar we zomers op toeristen draaien. Hoe gaan we dat deze zomer doen? Wat gaat er gebeuren? De gemeente mag nu wel eens voor ons als ondernemers opkomen. Dit houd ik zo niet lang vol. Ik zie het somber in als er niet snel hulp komt."

De gemeente Leeuwarden is om een reactie gevraagd, maar kon nog geen reactie geven.