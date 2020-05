"Friese" velduil Romke vliegt van Afrika naar Rusland

Romke de velduil kreeg in 2019 in de Wynserpolder in zendertje mee. Onderzoek Kleefstra over wat er daarna gebeurde: "Hij was eerst in Libië en daarna in Tunesië en Algerije. Een kleine maand terug is hij naar het Italiaanse eiland Sicilië gegaan. Daar heeft hij een tijdje rondgehangen. Vervolgens is hij ineens via Zuid-Italië overgestoken naar de Balkan. Hij is onder andere naar Servië en Bulgarije gegaan, daarna is hij via de grens van Oekraïne en Roemenië doorgevlogen naar Zuid-Rusland en het lijkt er op dat hij daar zal gaan broeden."

Toch hebben de velduilen Fryslân niet helemaal verlaten. Dus vraagt Sovon de mensen die deze maand de weilanden willen maaien om uit te kijken naar de nesten en die te beschermen.

Genoeg buitenlandse muizen

De muizenstand in Friesland mag dan zijn ingestort, dat geldt niet voor alle plaatsen in Europa. Kleefstra: "In Engeland en Schotland is er nu ook een uitbraak van muizen, precies zoals wij vorig jaar hier hadden. Daar broeden op dit moment ook vele velduilen en sommigen hebben al hele grote jongen. Zij zijn daar in februari al begonnen met het leggen van eieren."