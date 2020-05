Architecte Nynke-Rixt Jukema komt met zitbank voor anderhalvemeter-samenleving

Vaak zijn architecten te veel gebonden aan een opdrachtgever, maar er liggen in deze tijd vele nieuwe bouwkundige uitdagingen, vindt Jukema. Zo zijn liften of bankjes niet meer bruikbaar in coronatijd, omdat mensen dan te dicht bij elkaar zijn.

Jukema: "Ik zou het heel leuk vinden als wij weer stedenbouwkundig na mogen denken over vragen als: moeten we wel stapelen, kunnen we ook meer grondgebonden wonen (op een of twee woonlagen, red.), moeten we niet meer nadenken over hoe wij met tuinen kunnen werken? Ik denk dat het heel interessant is om daar in deze tijd naar te kijken."