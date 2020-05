50PLUS-Statenlid Theun Wiersma over nieuwe partij Henk Krol: "Ik denk niet dat hij het redt"

Het mocht voor de media zondag als een volledige verrassing komen dat Krol stop en voor zichzelf begint, maar voor Wiersma en collega's zat het nieuws er al aan te komen. "Het gerucht ging al een beetje rond dat hij voor zichzelf wilde beginnen. Je hoopt altijd dat je er samen uitkomt. Dat leek er ook op, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Dat zondag het bericht kwam dat hij z'n eigen partij wil starten, is geen verrassing. Hij was er al mee bezig."

"Niemand is houdbaar"

Toch is Wiersma niet te spreken over de manier waarop Krol het heeft aangepakt. "Dit valt me erg van hem tegen. Hij heeft de afgelopen dagen nog heel lang de schijn opgehouden dat hij verder wilde, terwijl hij al een website had aangemaakt voor z'n nieuwe partij. Dat is niet netjes." Toch brengt het opstappen van Krol ook nieuwe mogelijkheden, vindt Wiersma. "We zullen op zoek moeten naar een nieuw boegbeeld. Zo simpel is dat. Niemand is houdbaar, we zullen nu alleen wat eerder op zoek moeten naar iemand anders."

"Ik geloof niet dat hij het redt"

Zelf heeft Wiersma geen ambities om het nieuwe boegbeeld te worden. "Ik vind het te mooi om hier in Fryslân actief te zijn. Wanneer ik naar Fryslân kijk, dan zit ik hier met een prima afdelingsbestuur." Bij de verkiezingen verwacht Wiersma niet dat het opstappen van Krol invloed zal hebben. "Er zullen een aantal mensen met hem meegaan, maar ik geloof niet dat hij het redt."