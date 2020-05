Populair radioprogramma kan coronaverzoekjes niet meer aan

Prelude is een programma van een uur met geestelijke muziek en koraalmuziek van koren en korpsen uit Fryslân. Elke week is er ook een overdenking. Het programma is op zondag te beluisteren om acht uur 's ochtends.

De redactie heeft zo'n grote hoeveelheid verzoekjes als momenteel in al die jaren dat het programma bestaat nog nooit eerder meegemaakt. De programmamakers denken dat de coronacrisis de reden is van de grote toestroom. Mensen kunnen elkaar nu minder gemakkelijk opzoeken en dan kan een verzoekje troostrijk zijn.

Wie een geestelijk nummer wil aanvragen, kan dat doen op de website fan Prelude. Daar zijn alle uitzendingen ook nogmaals te beluisteren.

Wat het marktaandeel betreft is Prelude verreweg het populairste programma van Omrop Fryslân. In 2016 maakten we daarover deze reportage.